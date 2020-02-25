مستشفى بيروت الحكومي:32 حالة دخلت قسم الطوارئ و7 منها احتاجت الى دخول الحجر الصحي

أعلن ​مستشفى​ بيروت الحكومي انه استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال ال​حالات​ المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة وقد احتاج 7 منها إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقويم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

وأكد في تقرير له انه "أجريت فحوص مخبرية لـ18 حالة، وجاءت نتيجتها سلبية، و خرجت 3 حالات كانت في منطقة الحجر الصحي اليوم بعد توصيتها بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما وتم تزويدها كل الإرشادات وسبل ​الوقاية​ اللازمة وفقا لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​، بعدما أجري لها فحص فيروس "كورونا" المستجد مرّتين في مختبرات" مستشفى ​رفيق الحريري​ الجامع"ي، وقد جاءت النتيجة سلبية في المرّتين".

وأوضح انه "في منطقة الحجر الصحي يوجد حتى اللحظة 8 حالات، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهؤلاء أتت سلبية، ولا تزال الحالة الوحيدة المصابة بفيروس ​الكورونا​ المستجد في وحدة العزل وهي في حال مستقرة وتتلقى العلاج اللازم".