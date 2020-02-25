أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "اننا نشعر بقلق شديد تجاه المعلومات التي تقول أن أخفت معلومات بخصوص فيروس كورونا".
وراى بومبيو أن "النظام السوري لن يحقق نصرا بتصعيد هجماته في إدلب والرئيس دونالد ترامب أكد أننا سنتعاون مع تركيا"، مؤكدا ان "دعم إيران وروسيا للنظام السوري أدى إلى موجة نزوح كبيرة في سوريا".
واعلن "اننا توصلنا إلى فرصة تاريخية لتحقيق السلام في أفغانستان وجميع أطراف النزاع هناك سيجلسون معا لأول مرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نشعر بقلق تجاه المعلومات عن اخفاء ايران لمعلومات بخصوص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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