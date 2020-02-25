بومبيو: نشعر بقلق تجاه المعلومات عن اخفاء ايران لمعلومات بخصوص كورونا

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ "اننا نشعر بقلق شديد تجاه المعلومات التي تقول أن أخفت معلومات بخصوص ​فيروس كورونا​".

وراى بومبيو أن "النظام السوري لن يحقق نصرا بتصعيد هجماته في إدلب والرئيس دونالد ترامب أكد أننا سنتعاون مع تركيا"، مؤكدا ان "دعم ​إيران​ وروسيا للنظام السوري أدى إلى موجة نزوح كبيرة في سوريا".

واعلن "اننا توصلنا إلى فرصة تاريخية لتحقيق السلام في أفغانستان وجميع أطراف النزاع هناك سيجلسون معا لأول مرة".