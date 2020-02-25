وزير الاقتصاد: اتفقنا مع أصحاب الأفران على وضع آلية لتحديد سعر الخبز

اعلن وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​ ان اولويات الوزارة هي حماية المستهلك ولن ترحم المخالفين ومن يتلاعب بالاسعار ويحتكر السلع ، واشار الى ان اتفاقا تم اليوم مع نقابات الافران لوضع آلية لمؤشر كلفة ربطة ​الخبز​.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالوزارة، أوضح ان "هذا الاتفاق لن يعيدنا الى الوراء لان هذه الآلية ستمكننا من تحديد البنود الواردة في الكلفة، واول اجتماع للجنة سيكون يوم الاثنين المقبل لوضع هذه الآلية وستصدر الاسبوع المقبل القرارات اللازمة في ضوء هذه الدراسة وعلينا توفير الوقت على الجميع".

واضاف الوزير نعمة ان "الموضوع الثاني الذي يتعلق بالاسعار في الاسواق التي ترتفع بصورة عالية ومرات بشكل عشوائي ، ماذا يحصل لدينا ارتفاع بالاسعار وغش بالسلع ، عدادات لم يتم تركيبها ، سلع منتهية الصلاحية ، وغيرها .هذا ما نراه ميدانيا على الارض من وقت الى آخر ، وهنا نطلب من المواطنين عندما يرون مخالفة ما في الاسعار اوغش نريد منهم تقديم شكوى الى الوزارة عبر البريد الالكتروني للوزارة ، الموبايل آب ، الخط الساخن 1739 ، موقع الوزارة واخيرا الحضور الى الوزارة وتقديم شكواهم".

واعلن الوزير نعمه ان الوزارة تركز على هامش الربح لا يزيد عن 20 في المئة واذا تعدى هذه النسبة يتم ملاحقة المخالف ، مشيرا الى ان هناك قانون جديد سيكون في مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى مجلس النواب لاصداره سريعا .