جميل السيد: جعجع كاذب ومفتري وكلامه يثبت أن مرضه في عقله أخطر من السرطان

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى أن "رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ يقول أن ميشال لابيفير الذي كتب عن اصابته ب​السرطان​ هو صديق لي"، مضيفا :"أولاً لا صداقة بيني وبين المذكور ولا لقاء ولا إتصال منذ سنوات، ثانيا نحن لا نشمت بالموت والمرض لأنّ لا أحد محصّن ضدهما"، معتبرا أن "جعجع كاذب ومفتري،وكلامه يثبت أن مرضه أخطر من السرطان،مرضه في عقله".

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