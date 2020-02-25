النمسا تعلن عن أول إصابتين بكورونا

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فيينا: أعلنت السلطات النمساوية الثلاثاء إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في أولى الحالات التي يتم تسجيلها في البلاد في أعقاب تفشي المرض في شمال إيطاليا.

وأفاد حاكم منطقة تيرول غونثر بلاتر أنه تم عزل شخصين يبلغان من العمر 24 عاما في مستشفى في إنسبروك، عاصمة المنطقة التي تحد إيطاليا.

ويذكر أن أحدهما من لومباردي، إحدى المناطق الإيطالية التي طالها الفيروس، دون أن تتضح بعد كيفية إصابتهما.

ويعاني المريضان من ارتفاع درجة حرارتهما، لكنهما في وضع مستقر.

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وشهدت إيطاليا، التي تحد النمسا، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وتوفي سبعة أشخاص حتى الآن في إيطاليا بعد إصابتهم بالفيروس، كان جميعهم إما من المسنين أو ممن يعانون من أمراض سابقة.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن الوباء بلغ ذروته في بؤرة انتشاره في الصين حيث أسفر عن وفاة أكثر من 2600 شخص وأصاب أكثر من 77 ألفا.

لكن الوضع ازداد سوءا في مناطق أخرى مع تسجيل نحو 2700 إصابة وأكثر من 40 وفاة على الصعيد العالمي.