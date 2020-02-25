فيينا: أعلنت السلطات النمساوية الثلاثاء إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد، في أولى الحالات التي يتم تسجيلها في البلاد في أعقاب تفشي المرض في شمال إيطاليا.
وأفاد حاكم منطقة تيرول غونثر بلاتر أنه تم عزل شخصين يبلغان من العمر 24 عاما في مستشفى في إنسبروك، عاصمة المنطقة التي تحد إيطاليا.
ويذكر أن أحدهما من لومباردي، إحدى المناطق الإيطالية التي طالها الفيروس، دون أن تتضح بعد كيفية إصابتهما.
ويعاني المريضان من ارتفاع درجة حرارتهما، لكنهما في وضع مستقر.
وشهدت إيطاليا، التي تحد النمسا، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.
وتوفي سبعة أشخاص حتى الآن في إيطاليا بعد إصابتهم بالفيروس، كان جميعهم إما من المسنين أو ممن يعانون من أمراض سابقة.
وتفيد منظمة الصحة العالمية أن الوباء بلغ ذروته في بؤرة انتشاره في الصين حيث أسفر عن وفاة أكثر من 2600 شخص وأصاب أكثر من 77 ألفا.
لكن الوضع ازداد سوءا في مناطق أخرى مع تسجيل نحو 2700 إصابة وأكثر من 40 وفاة على الصعيد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر النمسا تعلن عن أول إصابتين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.