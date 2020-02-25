كورونا.. منظمة الصحة تدعو للتأهب لـ"وباء عالمي" محتمل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جرى تسجيل انتشار الفيروس في أكثر من 25 بلدا

شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، أن على العالم أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وأن عليه الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".

وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن كورونا وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي محتمل".

إيران: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 12 والسلطات تتعهد بالشفافية

من France 24

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي إيران: المحافظون يتصدرون النتائج الأولية مع استمرار فرز الأصوات كشفت النتاج الأولية للانتخابات التشريعية في إيران استنادا إلى وكالات أنباء، عن تقدم المحافظين وسط توقعات بانخفاض نسبة المشاركة بعد رفض نصف الترشيحات. وكانت الانتخابات قد نظمت الجمعة بعد شهور من التوتر الحاد المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة. France 24

سوريا: أردوغان وبوتين يتباحثان "هاتفيا" حول إدلب وسط مخاوف دولية من "كارثة إنسانية" دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى "كبح" القوات السورية التي تشن هجوما على محافظة إدلب. من جهته، عبر بوتين خلال مكالمة هاتفية مع أردوغان، عن قلقه البالغ إزاء الأعمال العدوانية للجهاديين في المحافظة. في وقت اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "الكابوس الإنساني" في إدلب يجب أن ينتهي. France 24

العراق: طلقات بنادق الصيد "الصجم" لا تميز بين المتظاهرين وعناصر الأمن سجل في العاصمة العراقية بغداد مؤخرا ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بين المتظاهرين وعناصر الأمن ببنادق الصيد، هذا النوع من الذخيرة يؤدي إلى إصابات خطيرة ولا سيما إن استهدفت الوجه والأطراف، وهو ما حذرت منه المنظمات الدولية والمحلية على حد سواء. وتحدث أحد المتطوعين في ساحة التحرير عن تعرضه وعدد من رفاقه لإصابات بسبب طلقات بنادق الصيد التي تعرف محليا باسم "الصجم" على يد مسلحين مجهولين قرب ساحة الخلاني المجاورة. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان إيران: ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 12 والسلطات تتعهد بالشفافية France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ويوم أمس الأحد، قال الرئيس الصينيي، شي جين بينغ، إن أزمة الفيروس ما تزال "خطيرة ومعقدة"، مقرا بوجود ثغرات في مواجهتها.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين القاريّة ارتفعت، الاثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

Advertisements

شاهد أيضا: حقائق عن فيروس كورونا المستجد

مقدم من سكاى نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الأحزاب المشاركة بحكومة الفخفاخ توقع وثيقة برنامج عملها وقع عدد من الأحزاب التونسية، المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة، وثيقة تعاقدية مشتركة، تضمنت برنامج عمل الفخفاخ وأولوياته الحكومية. سكاي نيوز عربية

مدينة الأثاث في دمياط.. خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي شيدت الحكومة المصرية مدينة للأثاث، على مقربة من مدينة دمياط الساحلية، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الصادرات إلى الخارج. سكاي نيوز عربية

التشامبينزليغ.. ميسي ضيفا بمعقل مواطنه الأسطورة مارادونا للمرة الأولى في مسيرته اللامعة، سيسير نجم برشلونة ليونيل ميسي على خطى مواطنه الأسطورة مارادونا أو بالأحرى سينزل ضيفا بمنزله، عندما يلعب فريقه ضد نابولي في التشامبينزليغ. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان حقائق عن فيروس كورونا المستجد سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة.



من جهة أخرى أعلنت سيول، اليوم، تسجيل حالتي وفاة إضافيتين و161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إلى 763 إجمالي عدد المصابين.

وباتت كوريا الجنوبية ثاني أكبر بؤرة للوباء بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر ديسمبر.

كما جرى تسجيل انتشار الفيروس في أكثر من 25 بلدا، على رأسهم إيران التي سجلت أعلى وفيات بعد الصين، وهو ما يثير مخاوف من فقدان السيطرة على انتشار المرض.