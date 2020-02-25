شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: الوحدات المتوفرة للصحفيين جاهزة للاستلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن البروتوكول الذى تم توقيعه مع نقابة الصحفيين اليوم، يأتى استمرارا للتعاون بين الصندوق والنقابة، لتوفير فرص للصحفيين الذين لم ينلهم الحظ فى المرات السابقة، مضيفة أنه فى المرحلة المقبلة سيكون هناك المزيد من الوحدات.

وأضافت مى عبد الحميد خلال كلمة لها عقب توقيع برتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين، أن الوحدات التى تم الاتفاق عليها، سيتم توفيرها وفقا لدخل شهرى يصل لـ5700 جنيه للأسرة و4200 جنيه للأعزب، وهو السعر المدعوم الدولة، وأيضا الأعداد التى لا تنطبق عليها الشروط باعتبار دخلها أعلى، تستطيع الحصول عليها بالسعر غير المدعوم، كما أن هناك أيضا مبادرة من البنك المركزى لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى.

ونوهت مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن الوحدات المتوفرة جاهزة للاستلام وانه سيتم تسليمها بعد انتهاء الاستعلامات عنها بشكل فوري، موضحة أن الاشتراك بالوحدات لا يشترط سن معين و أن مقدم الحجز 15%.

ونوه محمد سعد عبدالحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة للصحفيين 1108 وحدة وبيانها كالآتى:

100 وحدة في مدينة الشروق بمساحة 75 مترا

100 وحدة فى مدينة العبور بمساحة 70 مترا

108 وحدة في مدينة 6 أكتوبر بمساحة 63 مترا

200 وحدة في مدينة برج العرب بمساحة 90 مترا

100 وحدة فى الإسماعيلية القنطرة غرب بمساحة 90 مترا

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100 وحدة فى الإسماعيلية التل الكبير بمساحة 90 مترا

100 وحدة أسيوط الجديدة بمساحة 90 مترا

100 وحدة سوهاج الجديدة بمساحة 90 مترا

100 وحدة قنا الجديدة بمساحة 90 مترا

100 وحدة المنيا الجديدة بمساحة 90 مترا

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين وقع، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بشأن حصول النقابة على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعى فى عدد من المدن الجديدة.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن البرتوكول بشأن تخصيص 1108 وحدة بالقاهرة الكبرى و المحافظات المختلفة .

وكان محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، قال من قبل إن النقابة اتفقت مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 600 وحدة لمحدودى الدخل ولغير محدودى الدخل على أن تعلن تفاصيل الوحدات فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقب توقيع البروتوكول الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء 25 فبراير.

وكانت نقابة الصحفيين، قد أعلنت من قبل عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية، عقب الاتفاق عليها مع هيئة الأوقاف المصرية، ويشمل الإعلان وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمدينة بدر بمساحات تبدأ من 56-81 مترا، وبأسعار تبدأ من 250-300 ألف جنيه، ومدينة قليوب بمساحات تبدأ من 109- 126 مترا، وبأسعار تبدأ من 418-490 ألف جنيه، وحدائق القبة بشارع ولى العهد بمساحة 115 مترا وبسعر 836 ألف جنيه، و6 أكتوبر بكومباوند طيبة جاردنز بمساحات من 174- 280 مترًا بسعر 6000 جنيه للمتر، على أن يسدد من 25-50 % من قيمة الوحدة مقدما، والباقى على 3 سنوات بدون فوائد أو 10 سنوات.