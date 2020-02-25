النائب عبد الرحيم على ينعى الرئيس الأسبق مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الكاتب الصحفى وعضو مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم على، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متقدما لنجليه علاء مبارك، وجمال مبارك بالعزاء، راجيا المولى عز وجل أن يرحمه ويتجاوز عن سيئاته.
كان مجلس النواب، نعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه اليوم، وتقدم بالعزاء لأسرته داعيا الله أن يتغمده برحمته، وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "ينعى مجلس النواب رئيس الجمهورية الأسبق لما قدمه لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة".
وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.
وتوفى اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد معاناته لسنوات من المرض، حيث بدأ أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى نشر برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم، فى الوقت الذى لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت، ولم تصدر أى بيان رسمى بشأن الوفاة.
والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.
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