شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الرحيم على ينعى الرئيس الأسبق مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الكاتب الصحفى وعضو مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم على، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متقدما لنجليه علاء مبارك، وجمال مبارك بالعزاء، راجيا المولى عز وجل أن يرحمه ويتجاوز عن سيئاته.

كان مجلس النواب، نعى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه اليوم، وتقدم بالعزاء لأسرته داعيا الله أن يتغمده برحمته، وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "ينعى مجلس النواب رئيس الجمهورية الأسبق لما قدمه لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة".

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

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