الأحزاب تنعى الرئيس الأسبق مبارك: أفنى عمره وشبابه فى خدمة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت عدد من الأحزاب المصرية وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث نعى حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه بعد تعرضه لوعكة صحية، مُتقدما بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الرئيس الراحل.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، أن الرئيس الأسبق مبارك كان قائدا للقوات الجوية ومن أبطال حرب السادس من أكتوبر الذى حققته مصر عام 1973، مضيفا: "ولن ينكر أحد دوره كمقاتل كبير من أبطال هذا النصر العظيم الذى استردت فيه مصر والأمة العربية العزة والكرامة".

واستطرد: "تحية إجلال وإكبار لجميع أبطال وشهداء مصر الأبرار فى هذا الانتصار التاريخى الذى أذهل العالم كله بقوة وبسالة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة"، مؤكدا أن التاريخ سيكتب ما له وما عليه، وتوجه حزب الحرية المصرى بالدعاء إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى حزب مستقبل وطن ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك كأحد قادة القوات المسلحة المصرية ورموز حرب أكتوبر المجيدة الذين قاموا بدورهم فى خدمة الوطن، وتقدم الحزب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ونعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه بعد تعرضه لوعكة صحية، وقال الحزب في بيان له: "إننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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كما نعى حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه بعد تعرضه لوعكة صحية، متقدما بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الرئيس الراحل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفى نفس السياق نعى حزب المصريين، برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، ببالغ الحزن والأسى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وقائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر المجيدة لعام 1973، قائلا إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أفنى عمره وشبابه فى خدمة مصر وشعبها العظيم وقدم الكثير لوطنه ودافع بكل ما أوتى من قوة عن أرضه والوحيد الذى خاض كل حروب مصر فى العصر الحديث حتى حقق النصر فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973 عندما كان قائدا لسلاح الطيران المصرى.

وأكد أبو العطا، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قدم لبلده مصر الكثير خلال توليه رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن مصر ثمنت له دوره فى الحرب والسلم ولن ينسى المصريون كل ما قدمه خلال فترة رئاسته والتى حفلت بالعديد من المواقف البطولية والإنسانية.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن التاريخ سيحكم للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بما قدمه فى حرب أكتوبر المجيدة، وما عليه، وسيذكر التاريخ كل مواقفه مع الشعب، متابعا: "رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى قدم لوطنه وشعبه الكثير، وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته".