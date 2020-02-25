شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تنعى وفاة رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الهيئة الوطنية للصحافة ببالغ الحزن والأسى وفاة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك أحد أبطال القوات المسلحة المصرية وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة التى تولى فيها قيادة القوات الجوية.

واذ تتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء لأسرته وضباط وجنود القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

تقام جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد ظهر غدٍ الأربعاء من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

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ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

ونعى علاء مبارك، والده الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث نشر صورة له وعلق عليها:"إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه".