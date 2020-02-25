شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى سرور ناعياً مبارك:"عشت ومت شجاعاً.. والتاريخ سينصفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس النواب السابق، الرئيس الأسبق مبارك، بقوله، : " كان رجلاً عظيماً أدى دوره العسكرى والسياسى بكل اقتدار، وإذا كانت هناك بعض الأخطاء التي تمت، فهى لم تكن بقدر شجعاته الذى واجه به المؤامرت والأخطار التي واجهت مصر، دون أن يهرب من المسئولية يوماً واحداَ".

وقال "سرور" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن مبارك خضع للمحاكمات بكل هدوء، مطبقاً لمبدأ المساواه أمام القانون والقضاء الذى أرساه طيلة فترة حكمه، متابعاً، : "كنت أراه رجل إنسان، رجل قدير، رجل حكيم، رجل يحترم القضاء كل الاحترام"، موجهاً له رسالة، : "عشت شجاعاً، ومت شجاعاً، والتاريخ سينصفك بلا شك".

وعن آخر تواصل لرئيس مجلس النواب السابق مع الرئيس الأسبق مبارك، قال، : "كنت بكلمه في المناسبات، وأطمئن على صحته باستمرار وآخر مكالمة لينا كانت من شهر".

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وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.