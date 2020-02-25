سلطان عمان يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسي في وفاة حسني مبارك

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، ببرقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في وفاة الرئيس "الأسبق " محمد حسني

مبارك - الذي وافته المنية صباح اليوم ، وفقاً لـ أ ش أ.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، التي بثت النبأ، أن سلطان عمان أعرب في برقيته عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي ، ولأسرة الرئيس الراحل ، والشعب المصري ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته .