سلطان عمان يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسي في وفاة حسني مبارك

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، ببرقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في وفاة الرئيس "الأسبق " محمد حسنيمبارك - الذي وافته المنية صباح اليوم ، وفقاً لـ أ ش أ.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، التي بثت النبأ، أن سلطان عمان أعرب في برقيته عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي ، ولأسرة الرئيس الراحل ، والشعب المصري ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته .
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