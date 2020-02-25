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سلطان عمان يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسي في وفاة حسني مبارك

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بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، ببرقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في وفاة الرئيس "الأسبق " محمد حسني

مبارك - الذي وافته المنية صباح اليوم ، وفقاً لـ أ ش أ.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، التي بثت النبأ، أن سلطان عمان أعرب في برقيته عن خالص التعازي والمواساة للرئيس السيسي ، ولأسرة الرئيس الراحل ، والشعب المصري ، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته .
 
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