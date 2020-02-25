رئيس الصين يعرب عن تقديره لمساعدات الإمارات في مواجهة "كورونا"

أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينج، عن تقديره للمساعدة والدعم المقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقاً لـ أ ش أ.
وقال بينج، في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي- إن حكومة الإمارات زودت الصين بالمستلزمات الطبية عدة مرات، وهو ما يعبر عن عمق الصداقة بين الجانبين ويظهر المستوى العالي للشراكة
وأضاف بينج أن الصين اتخذت تدابير وقائية شديدة وصارمة للغاية في مواجهة الفيروس، وأن الصين تضع دائما صحة وسلامة شعبها على رأس أولوياتها، معتبرا أن الجهود المبذولة حققت نتائج إيجابية، وأنه واثق من الفوز في المعركة ضد الفيروس، لافتا إلى أن الشركات تعود تدريجيا إلى العمل مع اتخاذ تدابير وقائية.
وأشار بينج إلى أن بلاده ستواصل
من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجراءات التي اتخذتها الصين لمكافحة الفيروس، قائلا: "نقف بقوة مع الصين في مكافحة الفيروس".
وتعهد آل نهيان بتقديم المزيد من المساعدات إلى الصين، معربا عن ثقته في أن الشعب الصينى سيفوز في المعركة ضد الفيروس.
وفي محادثة هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، أعرب رئيس الصين عن تقديره لمحافظة أثيوبيا على اتصالات وتبادلات طبيعية مع الصين في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية.
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