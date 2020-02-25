عبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تفاؤله من قدرة النظام الصحي في بلاده على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.
الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "نظامنا الصحي ممتاز وتدابيرنا الوقائية تتمتع بأقصى درجات الصرامة، ونثق في أنه بموجب التدابير المجمعة من نظام صحي متميز ونهج سياسي يتبنى سياسة صحية ذات صرامة قصوى سنعزز من احتواء انتشار الفيروس."
وقال كونتي، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن)
تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا أصبحت أكبر بؤرة للفيروس في أوروبا بعد أن سجلت أكثر من 280 حالة إصابة بالفيروس وسبع حالات وفاة، فضلا عن وضع بعض المناطق قيد الإغلاق خشية انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر كونتي يبدى تفاؤله من قدرة النظام الصحي الإيطالي على التصدى لـ" كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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