كونتي يبدى تفاؤله من قدرة النظام الصحي الإيطالي على التصدى لـ" كورونا"

عبر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تفاؤله من قدرة النظام الصحي في بلاده على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة أنباء أ ش أ.



وقال كونتي، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن)

الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "نظامنا الصحي ممتاز وتدابيرنا الوقائية تتمتع بأقصى درجات الصرامة، ونثق في أنه بموجب التدابير المجمعة من نظام صحي متميز ونهج سياسي يتبنى سياسة صحية ذات صرامة قصوى سنعزز من احتواء انتشار الفيروس."

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا أصبحت أكبر بؤرة للفيروس في أوروبا بعد أن سجلت أكثر من 280 حالة إصابة بالفيروس وسبع حالات وفاة، فضلا عن وضع بعض المناطق قيد الإغلاق خشية انتشار الفيروس.

