أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في وفاة مبارك

أرسل أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تعزیة إلى اخیه الرئیس عبدالفتاح السیسي عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته بوفاة الرئیس محمد حسني مبارك رئیس جمھوریة مصر العربیة الاسبق سائلا سموه المولى جل وعلا ان یتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان یسكنه فسیح جناته وان یلھم ذویه جمیل الصبر وحسن العزاء. یتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان یسكنه فسیح جناته وان یلھم ذویه جمیل الصبر وحسن العزاء. كما ارسل ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تعزیة إلى اخیه الرئیس عبدالفتاح السیسي رئیس جمھوریة مصر العربیة الشقیقة عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته بوفاة الرئیس محمد حسني مبارك سموه المولى جل وعلا ان یتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان یسكنه فسیح جناته وان یلھم ذویه جمیل الصبر وحسن العزاء.

كما ارسل الشیخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئیس مجلس الوزراء ببرقیة تعزیة مماثلة. عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته بوفاة الرئیس محمد حسني مبارك سموه المولى جل وعلا ان یتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان یسكنه فسیح جناته وان یلھم ذویه جمیل الصبر وحسن العزاء.كما ارسل الشیخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئیس مجلس الوزراء ببرقیة تعزیة مماثلة.

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