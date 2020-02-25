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الإمارات تؤكد تضامنها مع الصين في مواجهة تداعيات انتشار كورونا

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أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، للرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، تضامن الإمارات مع الصين في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأن فيروس كورونا الجديد لا يزال يشكل أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.

وقال بينغ، حسب وسائل إعلام محلية رسمية، إن الإجراءات التي اتخذتها الصين للتعامل مع تفشي فيروس كورونا كانت فعالة، مشيرا إلى أن "المعركة لا تزال في مرحلة حرجة".

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وأضاف أن تفشي المرض سيكون له ضربة كبيرة نسبيا على الاقتصاد والمجتمع، لافتا إلى أن الحكومة ستكثف الدعم السياسي للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020.

وأشار إلى أنه يدرس تخفيض بعض الضرائب لمساعدة الشركات الصغيرة للتغلب على الصعوبات الناجمة عن مجابهة تفشي الفيروس.

وقضى فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية ديسمبر، على 2462 شخصا حول العالم وأصاب أكثر من 78 ألفا و729 آخرين.

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