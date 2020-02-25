السلطات الأردنية توقف رحلات الطيران القادمة من إيطاليا بسبب كورونا

يأتي ذلك في إطار جهود المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد و"كإجراء احترازي مؤقت".

ويذكر أن قال وزير الدولة الأردني أمجد العضايلة، في بيان، إن "إجراءات احترازية إضافية ضد الفيروس بدأ تطبيقها اليوم في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في كوريا الجنوبية وإيران".

وأضاف أن الحكومة قررت منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى الوافدين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".

ويشمل القرار الحكومة الأردنية بالإضافة إلى مواطني هذه الدول المقيمين فيها.

وأوضح العضايلة أن "الأردنيين القادمين من هذه الدول سوف يخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة الشخص القادم منها بالفيروس".

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وأضاف أن "الحكومة قامت أيضاً بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية".

ولم يسجل الأردن حتى الآن أي إصابات مؤكدة بالفيروس.

وأجلت طائرة أردنية في الأول من الشهر الجاري 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة الأردني سعد جابر مطلع الشهر أن بلاده قامت بوضع كواشف حرارية في المطار والمعابر الحدودية "للتأكد من الحرارة غير الطبيعية عند المسافرين والتأكد ما إذا كانوا على اتصال مع أي أشخاص قادمين من الصين".

وأضاف: "تم تجهيز مستشفى بسعة 75 سريرا ضمن حرم مستشفى البشير (الحكومي في عمان) لعزل أي حالة يتم اكتشافها أو تسجيلها في الأردن".

وارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الأحد الى 2442 بعد إعلان الحكومة وفاة 97 شخصا، جميعهم ما عدا واحدا في مقاطعة هوباي، وعاصمتها ووهان.