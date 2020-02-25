ملك البحرين يعزي بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

قدم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، خالص التعازني والمواساة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معربا عن صدق مواساته بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

واستذكر ملك البحرين الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيداً جلالته بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.

كما بعث برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها جلالته أحر تعازيه ومواساته، داعياً الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.

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