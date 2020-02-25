كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصليب الأحمر" تدعو إلى المرور الآمن للمدنيين في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في إدلب، بسوريا، إلى السماح بمرور آمن للمدنيين هربًا من الهجمات، وذكرتهم بأن المستشفيات والأسواق والمدارس محمية بموجب القانون.

وقالت روث هيذرنغتون، المتحدثة باسم اللجنة الدولية في مؤتمر صحفي: "نحن نحث الأطراف على السماح للمدنيين بالانتقال إلى بر الأمان، إما في المناطق التي يسيطرون عليها أو عبر الخطوط الأمامية"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

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وأضافت: "يؤدي تدهور الوصول إلى الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية للمدنيين في منطقة إدلب إلى خلق حالات تهدد الحياة والتي أدت بالفعل إلى وفيات يمكن تجنبها".

وأوضحت "هيذرنغتون": "نحث جميع الأطراف على توفير ضمانات الوصول والأمن حتى نتمكن من الاستجابة بشكل كاف لاحتياجات الناس على جانبي الخطوط الأمامية".

تحاول قوات الرئيس السوري بشار الأسد ، بدعم من القوات الجوية الروسية ، استعادة آخر منطقة كبيرة يسيطر عليها المتمردون في سوريا بعد تسع سنوات من الحرب. نزح قرابة مليون سوري بسبب القتال الأخير.