كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تحقق في الأسعار الجنونية لكمامات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت السلطات في إيطاليا تحقيقًا في ارتفاع الأسعار عبر الإنترنت للكمامات الصحية وتعقيم المواد الهلامية في أعقاب تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا، حسبما صرح اثناين من كبار القضاة، اليوم الثلاثاء.

وقال تيزيانا سيسيليانو، نائب رئيس نيابة ميلانو لـ"رويترز": "لقد قررنا فتح تحقيق بعد تقارير وسائل الإعلام عن الأسعار الجنونية التي جلبتها هذه المنتجات على مواقع المبيعات عبر الإنترنت في اليومين الأخيرين".

وأضاف "سيسيليانو": "ارتفع سعر الأقنعة على الإنترنت من سنت واحد إلى 10 يورو لكل زجاجة مطهر واحد لتر كان معروضًا للبيع الأسبوع الماضي مقابل 7 يورو، وكان يصل إلى 39 يورو أمس".

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شهدت إيطاليا أكبر انتشار للمرض في أوروبا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 260 حالة وسبع حالات وفاة، معظمها في شمال البلاد المزدهر.

يقول العديد من الصيادلة، إن كميات كمامات النظافة ومعقمات اليد نفدت وأن الكثير من الناس قد تحولوا إلى مواقع على الإنترنت حيث ارتفعت الأسعار.

مع انتشار حالة الطوارئ، أصدرت الشرطة، أيضًا تحذيرات من أن مجرمين يمثلون مفتشين صحيين يستخدمون أوراق هوية مزورة لمحاولة الوصول إلى منازل الناس لسرقة أموال أو أشياء ثمينة أخرى.