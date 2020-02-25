كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تنكس الأعلام ليوم واحد حدادا على الرئيس حسني مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات تنكس الأعلام ليوم واحد حدادًا على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وتوفي محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء 25/2/2020، عن عمر يناهز الـ92 عامًا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة.

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وقد كشف علاء مبارك، أن والده الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وكتب علاء تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب".

وأضاف علاء مبارك ردًا على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلًا: "مازال في العناية.. يارب".