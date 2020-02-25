مراكش.. حقوقيون يطالبون بتوفير الأمن بعد تهشيم زجاج 11 سيارة!

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بتوفير الأمن في مدينة تامنصورت، التي أصبحت تعيش على وقع الانفلات الأمني.

وتحدثت الجمعية، في بلاغ لها، عن تنامي حالات الاعتداء على المواطنات، والمواطنين، سواء داخل مركز المدينة، أو على الطريق الرابطة بينها، ومدينة مراكش.

وأشارت الجمعية في البلاغ نفسه إلى أن مركز المدينة، وشريان الحياة بها بقلب تجزئة الياسمين الجوامعية، هجمت عليه عصابة إجرامية، مساء أمس الاثنين، وكانت مدججة بالأسلحة البيضاء، ما خلف خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين “تهشيم زجاج 11 سيارة”، وإصابة شخص تم نقله صوب مستشفيات مراكش، ما خلق حالة من الفوضى والهلع وانعدام الأمن، حسب البلاغ نفسه.

وأكدت الجمعية، ضرورة تحويل جماعة حربيل تامنصورت إلى بلدية، وإحداث دائرة أمنية فيها، وتحييد الدرك، وحصر مجال اشتغاله بمجالها القروي .

كما طالبت، “بخلق فرص للتنمية في تامنصورت، وإحداث المرافق الأساسية فيها، من مؤسسات تعليمية، وصحية، ونقل حضري، وخدمات أخرى اجتماعية “.