تقرير: 55٪؜ من المستأجرين من دون عقدة عمل و95% غير منخرطين في النقابات

قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، إن “سوق الشغل يتميز بتنظيم، وحماية ضعيفين”.

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول المميزات الأساسية للسكان النشطين المشتغلين خلال عام 2019، أن أكثر من نصف المستأجرين (54,9 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، وأكثر من الربع (26,5 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و11,4 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و 5,8 في المائة على عقد شفوي.

وترتفع نسبة المستأجرين، الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 76,4 في المائة بالوسط القروي و47,6 ي المائة بالوسط الحضري.

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وتبقى فئتا الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24 سنة، والأشخاص، الذين لا يتوفرون على شهادة، أكثر عرضة للعمل من دون عقدة، بنسبة 75,4 في المائة و75,7 في المائة على التوالي.

وبخصوص الانخراط في نقابة، أو منظمة مهنية، أوضحت المذكرة أن “معظم النشيطين المشتغلين (95,3 في المائة) غير منخرطين في أي نقابة، أو منظمة مهنية، 92,5 في المائة في الوسط الحضري، و99 في المائة في الوسط القروي، 95,3 في المائة لدى الرجال، و95,1 في المائة لدى النساء”.

وفي صفوف المستأجرين، سجلت المندوبية أن 92,2 في المائة غير منخرطين في أي نقابة، أو منظمة مهنية.