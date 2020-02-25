اعتقال مشتبه بطعن زوجته بعدما اختبأ في قلنسوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا (40 عاما) من سكان قرية عبلين، والذي قام بحسب الشبهات بطعن زوجته وتسبب بإصابتها بجراح بالغة يوم الجمعة الماضي.
ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الثلاثاء، اعتقل عدد من أفرادها المشتبه به بعدما قام بالاختباء في شقة سكنية بمدينة قلنسوة.
واعتقلت الشرطة مشتبها آخر (40 عاما) من سكان قلنسوة بشبهة مساعدة الزوج للهروب من أفراد الشرطة.
هذا، وجرى المشتبهين إلى التحقيق في مركز الشرطة في الشبهات المنسوبة إليهما.
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