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اعتقال مشتبه بطعن زوجته بعدما اختبأ في قلنسوة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا (40 عاما) من سكان قرية عبلين، والذي قام بحسب الشبهات بطعن زوجته وتسبب بإصابتها بجراح بالغة يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الثلاثاء، اعتقل عدد من أفرادها المشتبه به بعدما قام بالاختباء في شقة سكنية بمدينة قلنسوة.

واعتقلت الشرطة مشتبها آخر (40 عاما) من سكان قلنسوة بشبهة مساعدة الزوج للهروب من أفراد الشرطة.

هذا، وجرى المشتبهين إلى التحقيق في مركز الشرطة في الشبهات المنسوبة إليهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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