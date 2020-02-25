شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. مسيرات شعبية حاشدة تشارك فى "مليونية 25 فبراير" والان نبدء بالتفاصيل

توافدت على ساحات الاحتجاجات في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق اليوم, مسيرات شعبية حاشدة, للمشاركة في مليونية الخامس والعشرين من فبراير, التي دعا إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت ساحات الاعتصامات بالمحافظات الوسطى والجنوبية, في مقدمتها ساحتا التحرير ببغداد والحبوبي بالناصرية, مسيرات شعبية راجلة, شارك فيها طلبة المدارس والجامعات بكثافة, مرددين شعارات تطالب بالإصلاحات وبحكومة مستقلة ومحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وبقانون انتخابات عادل.

وتهدف تظاهرات اليوم " بحسب الناشطين" إلى إيصال رسائل تؤكد استمرارية الحراك الشعبي الذي شارف على نهاية شهره الخامس, والذي راهنت العديد من الجهات على انتهائه. ويأتي توقيت التظاهرات المليونية متزامنًا مع ذكرى تظاهرات 25 فبراير عام 2011, التي قمعت في حينها بعنف, كما أنها تأتي قبل يومين من انعقاد جلسة مجلس النواب الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي .