شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: نتنياهو يدفع الأمور نحو الهاوية والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة (E1) شرق مدينة القدس المحتلة، وعدته في سياق السياسة الإسرائيلية التي تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة : إن هذا القرار هو نتيجة للسياسة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح الاحتلال، التي أدت إلى وضع يشكل خرقا للقانون الدولي وتجاوزا للخطوط الحمر، ومنافيا للقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يعد الاستيطان كله غير شرعي، الذي اتخذ بالإجماع.

وأكد أبو ردينة، أن قرار نتنياهو يعد تحديا للبيان الذي صدر بالأمس عن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، بوصف الاستيطان يمس بحل الدولتين، وبالمفاوضات القائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي.

وحذر أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار بهذه السياسة التصعيدية التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل تعمل على زيادة التوتر والعنف في المنطقة.