شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا وكرواتيا تعلنان عن أول حالات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم ولاية تيرول النمساوية جونثير بلاتير اليوم تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن بلاتير قوله إن أحد المرضى ينحدر من منطقة لومبارديا الإيطالية التي تفشى بها الفيروس, وقد جرى عزل المريضين في مستشفى بمنطقة إنسبورك.

وأعلن رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش اليوم عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في بلاده وهي الأولى في منطقة البلقان.

وقال بلينكوفيتش في تصريح صحفي "تم تأكيد إصابة أول مريض بفيروس كورونا المستجد, وهو موجود في زغرب وتم عزله ووضعه الصحي جيّد حاليًا".