شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا: لن نغلق حدودنا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

رأت وزيرة الصحة البلجيكية إن إغلاق الحدود البلجيكية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بينما تتصارع إيطاليا مع أكبر تركيز للحالات المؤكدة خارج آسيا لن يكون مفيدًا.

وقالت وزيرة الصحة البلجيكية ماجي دي بلوك في مقابلة تلفزيونية : سيكون ذلك من غير المجدي لأن الفيروس لا يحترم الحدود، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر توصيات لإغلاق حدود البلاد.

Advertisements

وأضافت لقد كنا نستعد لأسابيع وأسابيع ، ونحن على استعداد ، ولم يكن لدينا سوى حالة واحدة، مؤكدة في بلجيكا حتى الآن ، في إشارة إلى رجل فلمنكي ثبت أنه مصاب بفيروس كورونا الجديد ، بعد عودته من الصين، إلا أنه خرج من المستشفى منذ ذلك الحين وهو في إيطاليا في الوقت الحالي.

كما استبعدت وزيرة الصحة إمكانية تطبيق تدابير الوقاية أو التقييد في المطارات البلجيكية، مشيرًة إلى أن المريض البلجيكي ثبتت إصابته بالفيروس على الرغم من عدم ظهور أعراض عليه.

وتأتي تصريحات الوزيرة البلجيكية في الوقت الذي يتصاعد فيه أكبر انتشار للفيروس في أوروبا في إيطاليا ، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة من ثلاث إلى أكثر من 200 حالة حتى الآن.