شكرا لقرائتكم خبر عن "علاوي" يحذر من مخطط لإفشال تمرير تشكيل حكومته والان نبدء بالتفاصيل

حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي اليوم مما وصفه بمخطط لإفشال تمرير تشكيلته الوزارية, في الجلسة الاستثنائية المقرر أن يعقدها مجلس النواب الخميس.

ونقلت "وكالة الأنباء العراقية الرسمية" عن علاوي قوله : لقد وصل إلى مسامعي بأن هناك مخططًا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم القدرة على الاستمرار في السرقات, لأن الوزارات ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين، متهماً الجهات التي تقف خلف هذا المخطط والتي لم يسمها بالاسم, بدفع مبالغ باهظة للنواب, وجعل التصويت سريًا.

وكانت رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس المقبل موعدًا لعقد جلسة استثنائية تكرس للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وكذلك على برنامجها الوزاري.