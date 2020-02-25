شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرحل الإيراني المصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت الجهات العراقية المختصة ترحيل المواطن الإيراني المصاب بفايروس"كورونا" من مدينة النجف إلى بلده بسيارة إسعاف اليوم. وأفاد مصدر عراقي محلي بأن تسفير الشخص المذكور تم بالاتفاق والتنسيق بين وزارة الصحة العراقية والقنصلية الإيرانية وبموافقة منظمة الصحة العالمية. مما يذكر أن الجهات الصحية العراقية المختصة سبق أن احتجزت الشخص المذكور لمدة يومين بإحدى مستشفيات محافظة النجف على إثر اكتشاف إصابته المؤكدة بفايروس"كورونا".

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