شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سعوديين.. البحرين تسجل ٩ حالات إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 17 حالة مصابة في المملكة، مؤكدةً الوزارة بأنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات التسع الجديدة أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت وزارة الصحة بأن الحالات التسع هي لأربع نساء مواطنات بحرينيات من إيران عبر الشارقة وثلاثة مواطنين بحرينيين اثنان منهما قادمان من إيران عبر الشارقة وواحد عبر دبي إلى جانب مواطنتين سعوديتين قادمتين من إيران عبر الشارقة.