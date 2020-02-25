أكد مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، أن الأخير يختلف مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما أكدت أنه لن يتم التصويت لحكومة علاوي. وقال المصدر لـ الخليج 365،: "لن نشارك ولن نصوت لحكومة محمد علاوي حتى لو منحنا كل الوزارات". وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن أسمه، :"نختلف مع المكلف من حيث المنهج و المبدأ ولن نشارك ولن نصوت لحكومة محمد علاوي".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من الحلبوسي: نختلف مع المكلف ولن نشارك ولن نصوت لحكومته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.