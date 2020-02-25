البحرين تعلن تسجيل 17 إصابة بـ'كورونا'

وقالت الوزارة إنها سجلت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي والشارقة عبر مطار البحرين الدولي، مؤكدة أنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى المطار في القاعة المخصصة لهذا الغرض.وأشارت الصحة إلى أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات التسع الجديدة، أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة وذلك بنقلهم الفوري إلى "مركز إبراهيم خليل كانو" الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت أن الحالات التسع، هي لأربع مواطنات قادمات من إيران عبر الشارقة، وثلاثة مواطنين اثنان منهما قادمان من إيران عبر الشارقة، وواحد عبر دبي، إلى جانب مواطنتين سعوديتين قادمتين من إيران عبر الشارقة.