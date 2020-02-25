وقال كروس في تصريحات لصحيفة "ذا أتليتك" الإنجليزية: "فلورنتينو بيريز يتعامل معنا بطريقة رائعة، ويحافظ على الهدوء مهما كان الأمر به الكثير من التوتر".
وأضاف: "الرئيس وأفراد الإدارة بالكامل يتحدثون معنا دائمًا ويحاولون السيطرة على أي توتر أو أحداث سيئة في النادي، ويعطون الكثير من الدعم لنا، وهذا لم أكن معتادًا عليه في ألمانيا".
وأكمل: "زيدان عندما جاء إلينا كان هادئًا، والعظماء فقط هم الذين يفوزون حقًا بحب الجمهور، وهذا ما حدث مع زيدان وما وجدته منذ اليوم الأول".
وأشار: "كان لديه خبرة كلاعب في بيرنابيو ويعرف جيدًا كيف يفكر الجمهور، ولم يكن يضغط علينا في التدريبات، ودائمًا يحاول أن يعطينا الثقة، ويخبرنا أننا على صواب مادام كل لاعب فينا يعمل بجد".
واختتم: "لم نكن نحقق أي بطولة بدونه، والفضل يعود له بشأن السيطرة على أوروبا بالكامل، وزيزو يعطي جميع اللاعبين الثقة، والجميع يحصل على التقدير، وهذا من أهم مميزاته، يجعل الجميع يشعر بأهميته".
كانت هذه تفاصيل خبر كروس: لولا زيدان لما سيطرنا على أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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