تسجيل 17 اصابة في مصادمات قرب الخلاني

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتسجيل 17 إصابة في مصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مصادمات اندلعت بين متظاهرين والقوات الأمنية، أقدمت خلالها القوات الأمنية على إطلاق القنابل المسيلة للدموع". وأضاف أنه "تم تسجيل 17 إصابة منذ بدء الاشتباكات".

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