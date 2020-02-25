مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة منها يخص السكن

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان".

وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية بإطلاق المبالغ اللازمة الى وزارة الصحة والمحافظات بشكل عاجل خلال يومين وبما يمكنها من مواجهة فايروس كورونا واخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشاره، واستثناء وزارة الصحة والمحافظات من تعليمات تنفيذ العقود لسنة 2014 قدر تعلق الامر بمكافحة الفايروس".



وأوضح البيان، أنه "تمت الموافقة على إنهاء عمل لجنة المبادرة الوطنية للسكن المؤلفة بموجب البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء: (252 لسنة 2017)؛ واحالة مهامها الى المجلس الوطني للإسكان المؤلف بموجب الامر الديواني: (121 لسنة 2017)، الذي يُعّد الجهة المختصة بوضع سياسات الاسكان في العراق".

وأكد أن "المجلس وافق على اصدار نظام كلية الاركان، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً الى احكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور، والمادة (14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد: م د/ق/2/2/41 ل ق، المؤرخة في: 27/1/2020".



وأشار البيان، إلى انه "تمت الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية منح شركات (العراق – الرافدين - الفاو) العائدة الى وزارة الموارد المائية سلفة تشغيلية بنسبة (20%) شريطة عدم إحالة الاعمال المناطة بالشركات المذكورة آنفا الى شركات أخرى او مقاولين ثانويين آخرين ".