مكافحة الإرهاب يشتبك مع مجموعة 'داعشية' في الشرقاط

أعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء، عن اشتباك جهاز مكافحة الإرهاب مع مجموعة "داعشية" في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "جهاز مكافحة الارهاب هاجموا مجموعة من بقايا عصابات داعش الارهابية في تلال الخانوكة". وأضافت أن "الاشتباك ما زال مستمراً".



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