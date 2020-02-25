شاهد .. أول تعليق لعلاء مبارك على وفاة والده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، على وفاة والده، اليوم الثلاثاء، في أحد المستشفيات العسكرية، بالقاهرة، عن عمر ناهز 91 عاماً بعد صراع طويل مع المرض .



وعبر علاء مبارك عن حزنه الشديد لرحيل والده، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لوالده، صاحبه بتعليق: ”‏إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك، اللهم اعف عنه واغفر له وارحمه“.

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وكان الرئيس مبارك توفي داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى، بعد محاولات من الفريق الطبي المعالج لإسعافه، باءت جميعها بالفشل.

وكان الرئيس الأسبق مبارك قد دخل مستشفى الجلاء، صباح الثلاثاء 21 يناير الماضي، وبعد فحوصات طبية أجرى فجر الجمعة 24 يناير، عملية استئصال ”ورم“ في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج.

وحكم مبارك مصر 30 عاما، إلى أن أطيح به بعد احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2011، وأودع السجن لسنوات، لكنه خرج في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه.