شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت والبحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الكويت والبحرين، اليوم اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، جميعهم كانوا قادمين من إيران.



وأكدت الكويت اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد المرضى في البلاد إلى 8.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة الصحة، قولها إنه "تم تأكيد إصابة 3 مواطنين كويتيين بالفيروس، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في الكويت إلى 8 حتى الان".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإصابات الثلاث الجديدة كانت لمواطنين قادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري.

وتابعت أنهم جميعا "بصحة جيدة"، حيث تم عزلهم في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المجهزة للتعامل مع الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة أنه "لم يتم استثناء جميع ركاب رحلتين وصلتا فجر الاثنين من طهران وقم من الحجر الصحي الإجباري".

والاثنين أعلنت الكويت تسجيل 5 حالات إصابة بالفيروس، لأشخاص كانوا على متن رحلة آتية من مدينة مشهد الإيرانية.

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ودفع ذلك مجلس الوزراء الكويتي مساء الاثنين إلى "إلغاء كافة فعاليات الأعياد الوطنية والشعبية التي كانت مقررة يومي الثلاثاء والأربعاء"، للاحتفال بعيد الاستقلال والتحرير من الغزو العراقي.

وأشار المجلس في بيان إلى أن "الوضع استثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتجنب انتشار الوباء".

6 حالات في البحرين

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بالفيروس، لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن المصابين "تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكدت إصابتهم بالفيروس، لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة 8 حالات".

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني، بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة بأنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات، هي لمواطنين بحرينيين اثنين (رجل وامرأة)، و4 مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدة الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس