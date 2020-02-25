الإمارات تنعى حسني مبارك وتنكس الأعلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم .



وقالت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، بحسب وكالة وام، إنه تقرر تنكيس الأعلام ليوم واحد بجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

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وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة البيان :

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة شؤون الرئاسة المغفور له محمد حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

لقد فقدت الأمة العربية اليوم قائدا بارزاً كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص وكانت تربطه علاقة وطيدة وخاصة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وعمل مع أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر و الإمارات حيث شهدت علاقاتهما تطورا في المجالات كافة، كما ساهم في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد إنقطاع دام عدة سنوات فضلا عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي و الدولي .

نسال الله العلي القدير أن يلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وان يجزيه خير الجزاء وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والأبرار .. وإنا لله وإنا إليه راجعون