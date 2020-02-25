إيران تصدر فيروس كورونا إلى المنطقة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

يصدر النظام الإيراني فيروس كورونا إلى المنطقة العربية، بحسب ما كشفته مصادر طبية في عدد من الدول التي سجل فيها ظهور الفيروس .



وظهر فيروس كورونا في العراق وعمان والكويت، ولبنان، والبحرين، حيث سجلت تلك الدول ظهور الفيروس في وافدين قادمين من إيران .

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وأعلنت لبنان أن الفيروس نقله أحد الوافدين من إيران إلى اراضيها، الامر الذي دفعها إلى تعليق كافة الرحلات الجوية مع إيران .

عقب ذلك ظهرت في العراق حالتين مصابتين بفيروس كورونا، كان مصدرهما أيضاً إيران، ونفس الحال كان في الكويت التي سارعت إلى إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات القادمة إيران .

وفي البحرين وعمان ظهر خلال اليومين الماضيين فيروس كورونا، وأكدت الدولتان أن الفيروس قادم من إيران .

وكان فيروس كورونا قد ظهر في الصين في ديسمبر 2019م، وأستطاعت الصين إحتواءه إلى حد ما وحدت من تفشي الفيروس، ولكن بمجرد تسجيل أول حالة إصابة في إيران، بدأ الفيروس بالتفشي في المنطقة العربية إبتداءاً بلبنان والعراق والكويت ثم البحرين وعمان .