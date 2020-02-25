إخوان الأردن يفشلون في حجب الثقة عن الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

فشل نواب إخوان الأردن، اليوم الثلاثاء، في محاولتهم لحجب الثقة عن الحكومة، والتي تزامنت مع قرار قضائي صدر قبل يومين باعتبار الجماعة "منحلة". اذ عاد رئيس كتلة الإصلاح النيابية الاخوانية عبدالله العكايلة خلال جلسة مجلس النواب اليوم بإحياء مذكرة نيابية لحجب الثقة عن الحكومة والموقعة من قبل نواب الإخوان في الخامس من يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد أن طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بإدراج المذكرة على جدول أعمال الجلسة. بيد أن الطراونة رفض الطلب مما أدى إلى وقوع جدال بين العكايلة والطراونة حول قانونية تأخير مناقشة المذكرة. وقال الطراونة إن "قرار إدراج المذكرة من صلاحيات رئيس المجلس، وليست من صلاحيات الكتل والنواب، منتقداً لجوء العكايلة وأعضاء من كتلة الإصلاح إلى موقع فيس بوك للحديث عن مذكرة الحجب، وهو الأمر الذي لم يرق للعكايلة والذي قال له: "أنت من بدأت بفيس بوك". يشار إلى أن مذكرة طرح الثقة بالحكومة جاءت بعد عجز الحكومة عن إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي، الذي بدأ الوصول الى المملكة اعتباراً من بداية العام الحالي، بسبب الشروط الواردة بالاتفاقية بحق من يخل بها والبالغة 1.5 مليار دولار. واستند الطراونة في رفضه لإدراج مذكرة حجب الثقة على جدول أعمال المجلس، إلى ان" للحكومة أن ترد في هذه الدورة على مقترح القانون الذي يلغي الاتفاقية، أو تؤجل الأمر للدورة المقبلة، وبعدها يمكن للنواب مناقشة حجب الثقة على الحكومة". ويبلغ عدد نواب كتلة الإصلاح النيابية الإخوانية في مجلس النواب الأردني 15 نائباً من أصل 130 نائباً العدد الكلي لإعضاء مجلس النواب. وكانت محكمة التمييز في الأردن وهي أعلى مرجع قضائي اصدرت قراراً يوم الأحد الماضي في قضية رفعتها جمعية الجماعة المنشقة عنها بحق الجماعة الأم في 2015، واعتبر القرار أن جماعة الإخوان منحلة منذ 1953، وأن جمعية جماعة الإخوان المؤسسة قبل 5 سنوات ليست خلفاً لتلك الجماعة.

