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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الفلسطينية ترحب بتأكيد مجلس الأمن على حل الدولتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصدار مجلس الأمن الدولي إعلاناً يؤكد على دعم حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "موقف مجلس الأمن يعبر عن الاجماع الدولي المتمسك بعملية السلام بناء على حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وأضافت أن القرارات "تؤكد جلها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو(حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وأعربت الوزارة عن أملها أن تكون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان مجلس الأمن، إشارة إلى أنها بدأت تراجع نفسها بشأن "صفقة القرن"، التي طرحتها "بكل الخروقات التي وردت فيها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وكان مجلس الأمن دعا الليلة الماضية، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى عدم "تقويض" فرص الحل الذي ينص على إقامة دولتين و"إبقاء حظوظ السلام" قائمة، وذلك في إعلان صدر بإجماع أعضائه قدمته بلجيكا التي تتولى رئاسته الدورية.
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