وزير إسرائيلي: احتلال غزة أمر وارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

لوّح وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) بوفال شتاينتس، بإعادة احتلال قطاع غزة، وإسقاط حكم حركة حماس التي تسيطر عليه منذ 2007 بعد طرد السلطة الفلسطينية. وقال شتاينتس، بحسب ما نقلت قناة "i24 news" الإسرائيلية، "إذا لم يكن هناك خيار آخر، فقد تسيطر إسرائيل على قطاع غزة لبضعة أسابيع، للإطاحة بحكم حماس أولاً، وللقضاء على ورشات تصنيع القذائف الصاروخية هناك ثانياً. وأضاف الوزير الإسرائيلي، "لقد أعددنا بالفعل إجراءً شاملاً ومختلفاً للغاية، عن كل ما عرفناه حتى الآن في غزة، لأن غزة ستشكّل تهديداً لإسرائيل إلى الأبد"، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تنجح في وقف إطلاق الصواريخ من غزة في الماضي، ولن تنجح أيضاً بذلك في المستقبل. وتابع "ما من حل مطلق، وحل سحري لمشكلة الإرهاب، والحكومة لا تمتلك حلاً كما أن المعارضة ولا أي أحد آخر يمتلك حلاً لذلك، لكن هنا حل مؤقت، وهو معادلة الهدوء مقابل التسهيلات الإنسانية". وتتزايد الانتقادات للأداء الحكومي في إسرائيل إزاء التعامل مع قطاع غزة، والصواريخ التي تسقط بشكل متكرر على مستوطنات وبلدات غلاف غزة، فيما يؤكد مسؤولون إسرائيليون أن معضلة غزة عصية على الحل في ظل الظروف السياسية في إسرائيل.

