شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. صدور أمر ملكي بتعديل وضم عدد من الوزارات والهيئات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم عدد من الأوامر الملكية بشأن تعديل مسمى عدد من الوزارات وضم عدد آخر على النحو التالي :

- ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" . Advertisements - تحوّل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار". - يعدّل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة". - تحوّل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة". - تحوّل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة". - يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها

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