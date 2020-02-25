شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمر ملكي بإعفاء تركي الشبانة من مهام وزير الإعلام السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً اليوم الثلاثاء، قضى بإعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه .



وقضت المادة الثانية من الأمر الملكي بتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

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