عاجل.. إعفاء وزير الخدمة المدنية السعودي من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، أمرا ملكيا بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وأن تضم الوزراة إلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



فيما يلي نصه: الرقم: أ / 453 التاريخ: 1 / 7 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً : يعفى الأستاذ / سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه. أمرنا بما هو آت: ثانياً : تضم وزارة " الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية" ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" . ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود