شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. أمر ملكي سعودي جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.





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