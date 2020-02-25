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إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 فبراير 2020

إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا

متابعات_الخليج 365

قال مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زادة، أن نتائج التحاليل التي اجراها ايرج حريرجي نائب وزير الصحة أكدت إصابته بفيروس كورونا .

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وكتب وهاب زادة في تغريدة له بتويتر، "تم التأكد من إصابة مساعد وزير الصحة الإيراني إيرج حريجي بفيروس كورونا بعد العمل الدوؤب لمكافحة تفشي المرض في المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية" .

 

وتفشى فيروس كورونا المستجد بشكل كبير في إيران التي تسببت في إنتقال الفيروس إلى العديد من البلدان .

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