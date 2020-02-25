شكرا لقرائتكم السعودية.. أوامر ملكية باستحداث وزارات وإعفاء مسؤولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عددا من الأوامر الملكية من بينها:

إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه.

إعفاء المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.

ضم وزارة "الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

تحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم "وزارة الاستثمار".

تعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون "وزارة التجارة".

تحويل "الهيئة العامة للرياضة" إلى وزارة باسم "وزارة الرياضة".

تحويل "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" إلى وزارة باسم "وزارة السياحة".

وتضمنت الأوامر الملكية استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة.

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تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1 ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه.

تكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.

تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

تعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.